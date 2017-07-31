الهلال يعود من النمسا ويتدرب الأربعاء

الرياض ــ الرياضية | Monday, 31 July 2017 - 16:57 pm

وصلت إلى مطار الملك خالد بالرياض اليوم الاثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قادمة من النمسا بعد نهاية المعسكر الإعدادي الذي أقامه الفريق هناك استعدادا للموسم الجديد .



ومنح الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق اللاعبين راحة عن مران غد الثلاثاء على أن يعاود الفريق تدريباته مساء الأربعاء.



وكان الهلال قد خاض معسكراً تحضيريا بالنمسا لعب خلاله بعض المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد من دوري جميل 2017-2018.