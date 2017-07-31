نجوم الأخضر يستعيدون الذكريات في تبوك

الرياض ــ الرياضية | Monday, 31 July 2017 - 19:04 pm

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم الأثنين نجوم الكرة السعودية الذي توافدوا إلى مدينة تبوك لحضور افتتاح الدورة الدولية لكرة القدم.



ووجد عدد من نجوم الكرة الدوليين السابقين مناسبة الدورة فرصة للتلاقي بعد غيبة طويلة، حيث تواجد في مقر استضافة البعثات كل من نجم الكرة السعودية السابق والمدرب المعروف خليل الزياني ونجم الهلال ومدرب الشباب الحالي سامي الجابر إضافة إلى مدرب الاخضر السابق ناصر الجوهر.



وانطلقت دورة تبوك الدولية عصر اليوم بلقاء الشباب والوطني من المجموعة الثانية، وستعقبها مباراة الاتحاد والاسماعيلي في افتتاح مباريات المجموعة الاولى.



ويشارك في البطولة الدولية أندية الوطني والشباب والاتحاد والاتفاق من السعودية إضافة إلى الصفاقسي التونسي والاسماعيلي المصري.