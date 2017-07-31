غداً.. رابطة دوري "الأولى" تقيم دورة لمراقبي المباريات

| Monday, 31 July 2017 - 20:27 pm

تقيم رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين صباح يوم غدٍ الثلاثاء دورة مراقبي ومنسقي مباريات دوري الدرجة الأولى، وذلك في معهد إعداد القادة بالرياض لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة (54) منسقًا.



وتأتي هذه الدورة بعد قرار اعتماد تعيين مراقبين ومنسقين للمباريات خلال اجتماع مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين الذي عُقد في الخامس من شهر يوليو الجاري بالرياض، وترأسه عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الرابطة الدكتور عبدالله البرقان.



وتنطلق الدورة غدًا الثلاثاء بأربع جلسات، الأولى التعريف برابطة أندية دوري الدرجة الأولى، والثانية التعريف بمراقبي ومنسقي المباريات يقدمها المهندس سلمان النمشان، والجلسة الثالثة يتحدث من خلالها عضو لجنة الحكام مرعي العواجي عن أدوار اللجنة والحكام، على أن تختتم جلسات اليوم الأول بجلسة توضح فيها مهام مراقبي ومنسقي المباريات يقدمها المهندس سلمان النمشان.



وتفتتح الدورة يومها الثاني بجلسة عن التجهيزات الفنية، يقدم عقبها رئيس لجنة الانضباط بندر الحميداني نبذه عن لائحة الانضباط في الجلسة الثانية، فيما يقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات الدكتور خالد بن مقرن الجلسة الثالثة ويتحدث فيها حول لائحة المسابقات، ويختتم اليوم الثاني بجلسة عن التنسيق ما بين الجهات المشاركة في الحدث يقدمها المهندس سلمان النمشان.



وخصصت رابطة دوري الدرجة الأولى اليوم الأخير من الدورة عن المناقشة، ومحاضرة بعنوان المطلوب للجنة الكشف عن المنشطات يقدمها الأمين العام للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد.



وتهدف رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين إلى تطبيق أعلى المعايير القارية في منافسات الدوري أسوة بدوري جميل للمحترفين ودوري أبطال آسيا، كما يمتد اهتمامها للمساهمة في تهيئة جيل من المراقبين والمنسقين القادرين على تمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.