الشباب يفتتح دورة تبوك برباعية على الوطني

تبوك - الرياضية | Monday, 31 July 2017 - 20:46 pm

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بأول 3 نقاط له في بطولة تبوك الدولية الثانية، بعد تجاوزه الوطني صاحب الأرض والجمهور، بأربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين في افتتاحية البطولة، والذي احتضنه ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وسجل هدفي الشباب رخى الشمري عند الدفيقة العاشرة، وجمعان الدوسري عند الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني قلص الكاميروني إيدي نيكولاس النتيجة عند الدقيقة 54، قبل أن يدرك زميله هارون عيسى التعادل للوطني عند الدقيقة 71، ليعود الشباب بعد تغييرين من سامي الجابر بدخول أحمد عطيف ومحمد بن يطو قلبا الأمور، ويسجل القائد الشبابي أحمد عطيف الهدف الثالث عند الدقيقة 81 ، ليختتم وليد حزام الرباعية عند الدقيقة 91 من عمر اللقاء.



ويلاقي الشباب في الجولة المقبلة من البطولة الدولية نظيره الصفاقسي التونسي.