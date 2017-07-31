"5" دول تعد الأندية لدوري المحترفين

الرياض - نواف الشعلان | Sunday, 30 July 2017 - 18:41 pm

أنهت أندية دوري المحترفين السعودي معسكراتها الخارجية استعداداً للموسم الرياضي الجديد، حيث استغلت الأندية فترة التحضير لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الموسم الماضي، والعمل على تجهيز فرقها من استقطابات محلية وأجنبية.



وانقسمت الأندية السعودية خلال فترة المعسكرات إلى عدد من الدول، حيث تصدرت تركيا العدد الأكبر لاستضافة معسكرات الأندية إذا استطاعت أن تستقبل 5 أندية هي: النصر، التعاون، الفتح، الاتفاق، الرائد، فيما حلت النمسا ثانياً، بـ4 أندية هي: الهلال، الاهلي، الشباب، والصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء الفيحاء، فيما كانت القاهرة ثالثاً بتواجد الباطن، والصاعد الجديد نادي أحد، فيما استقر الاتحاد في لندن، وشهدت ألمانيا تواجد القادسية، في حين احتضنت هولندا معسكر الفيصلي.



وتعود عجلة دوري المحترفين السعودي في العاشر من أغسطس، بعد توقف دام نحو الشهرين، وذلك بعد نهاية الموسم المنصرم الذي شهد تتويج الهلال ببطولتي الدوري وكأس الملك، فيما كان نصيب الاتحاد بطولة بكأس ولي العهد.