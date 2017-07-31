عمر السومة يُرزق بطفلين توأمين

جدة - الرياضية | Monday, 31 July 2017 - 19:29 pm

رُزق السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة بتوأمين اليوم الاثنين، ونشر مهاجم الأهلي، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر: "وأما بنعمة ربك فحدث الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بطفلين أسميتهم عبدالله ومحمد أسأل الله أن يبارك فيهم، وينبتهم نباتاً حسناً وأن يرزقني برهم ويبلغا أشدهم، وأن يجعلهم من عباده الصالحين ومن حفظة كتابه الكريم".



وتوجه السومة إلى الكويت، للاطمئنان على زوجته وطفليه، عقب عودته من معسكر الفريق بالنمسا.



ويفتتح الأهلي مشواره في دوري المحترفين السعودي بمواجهة الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد.