يونايتد يعلن ضم ماتيتش من تشيلسي

الألمانية - الرياضية | Monday, 31 July 2017 - 22:22 pm

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين حسم صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش من تشيلسي حامل لقب الدوري الممتاز.





وتردد أن قيمة صفقة انتقال ماتيتش إلى مانشستر يونايتد، الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي، تبلغ نحو 40 مليون جنيه إسترليني (7ر44 مليون دولار).





ووقع ماتيتش (28 عاماً)، الذي توج مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين خلال المواسم الثلاثة الماضية، عقداً مع مانشستر يونايتد يستمر لثلاثة أعوام مع إمكانية التمديد لعام رابع.





وقال مورينيو في تصريحات نشرها موقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت "نيمانيا بات لاعباً بمانشستر يونايتد الإنجليزي وبات لاعباً لدى جوزيه مورينيو.. إنه يمتلك كل ما نحتاجه في لاعب كرة القدم .. الولاء والتماسك والطموح وروح الفريق."





وأضاف مورينيو "أود التوجه له بالشكر على حماسه للانضمام إلينا، لأنه لولا لذلك كان من المستحيل ضمه إلى فريقنا، أنا واثق من أن لاعبينا وكذلك جماهيرنا ستعشقه."





ومن جانبه، قال ماتيتش إن العمل تحت قيادة مورينيو من جديد يشكل فرصة لا يمكنه رفضها.





وأضاف "لقد استمتعت بالفترة التي قضيتها في تشيلسي وأود التقدم بالشكر للنادي وللجماهير على دعمي، لا أطيق انتظار لقاء زملائي الجدد وبدء التدريبات معهم."





وتابع "إنها فترة مهمة للغاية بالنسبة للنادي وأتطلع إلى أن ألعب دوراً في صناعة المزيد في تاريخ هذا النادي العظيم."