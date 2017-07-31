ستة تبديلات للفرق

| Tuesday, 01 August 2017 - 00:00 am

أقرت اللجنة الفنية في الدورة برئاسة يحيى القرني رفع عدد التبديلات في المباراة إلى 5 تبديلات لكل فريق باجماع الأندية على أن يكون حارس المرمى هو التبديل السادس، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مندوبي الفرق في قاعة الاجتماعات بفندق الهوليدي إن، وحددت اللجنة الفنية ألوان الفرق في جميع مباريات الدورة، وتم توزيع العد التنازلي للمباراة من حيث وقت التسخين قبل المباراة والخروج من الملعب وتوقيت الدخول لأرضية الملعب قبل انطلاق المباراة، كما تم تحديد الغرف الأساسية للفريقين في المباراة الأولى، والغرف الداخلية للفريقين في المباراة الثانية.