الجوهر: الدورة حققت أصداء جميلة

| Tuesday, 01 August 2017 - 02:04 am

أبدى ناصر الجوهر عضو لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي لكرة القدم سعادته واعتزازه بالحضور ضمن ضيوف دورة تبوك الدولية الودية مشيراً إلى الأصداء الجميلة التي شهدتها الدورة العام الماضي والتي خطفت الأنظار، وأوضح أن الدورة تحظى بدعم ورعاية من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، واهتمام من رجل رياضي ساهم في تحقيق فوائد فنية للفرق المشاركة، وتغير ملحوظ عن الدورة الماضية من ناحية عدد الأندية المشاركة وضيوف الدورة، وقدم الجوهر شكره لأمير تبوك وحرصه على الالتقاء بالعديد من الزملاء اللاعبين السابقين والانسجام مع منافسات الدورة.