السلوة: توقيت إقامتها مناسب

| Tuesday, 01 August 2017 - 00:00 am

ثمن حمود السلوة المدرب الوطني والمحلل الرياضي الدعوة لحضور منافسات دورة تبوك الدولية في نسختها الثانية برعاية واهتمام من أمير منطقة تبوك، مشيراً إلى أن الدورة تقام في وقت مناسب للفرق المشاركة وقريب من الاستحقاقات الرسمية للموسم الجديد، وأوضح أن الدورة تعتبر مفيدة للأجهزة الفنية في الوقوف على مستويات اللاعبين خاصة الأجانب، وبين أن التواجد في مثل هذه البطولات والدورات ينعكس على أي مدينة اقتصاديا وسياحيا ورياضيا، داعيا جماهير تبوك للاستمتاع بمباريات الدورة.