الاتفاق يفتح صفحة الإسماعيلي

| Tuesday, 01 August 2017 - 00:00 am

الدمام ـ أحمد البريك



بدأ فريق الاتفاق تحضيراته لمواجهة الإسماعيلي المصري في افتتاحية مبارياته في المجموعة الأولى لدورة تبوك الدولية، وذلك عبر تدريب أداه اللاعبون على الملعب الرديف لمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك وتركز على الجوانب التكتيكية.

وفرض الصربي ميودراج يسيتش مدرب الفريق يوم أمس الإثنين مناورة على كامل الملعب رسم من خلالها رؤيته الفنية للمباراة، إلى جانب عدد من الحصص الفنية التي طبقها اللاعبون بشكل فردي وجماعي.

وشهد التدريب مشاركة مهاجم الفريق عبدالرحمن العبود العائد من الإصابة بعد تعرضه لكسر في أنفه خلال معسكر تركيا، في الوقت الذي أدى لاعب الوسط يحيى عتين تدريبات المشي مع الجهاز الطبي ضمن برنامجه التأهيلي إثر تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للساق، في حين لا زال لاعب الوسط حسن الحبيب يخضع للراحة جراء تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ. وينتظر أن يصل اليوم الثلاثاء مدافع الفريق العراقي أحمد إبراهيم الذي تأخر عن الالتحاق بالبعثة من أجل استخراج تأشيرة دخوله للسعودية.