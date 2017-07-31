فوزير يتصدر الهدافين .. والفيصلي والترجي الأقوي

القاهرة ـ السيد خطاب | Tuesday, 01 August 2017 - 00:00 am

شهد دور المجموعات من البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر العديد من الأرقام والإحصائيات نرصدها من خلال التقرير التالي:

ـ الفيصلي الأردني والترجي التونسي هما الفريقان اللذان حققا العلامة الكاملة وحصدا أكبر عدد من النقاط برصيد 9 من 3 مباريات لكل منهما ويعتبران الفريقان الأقوي في البطولة من واقع "النتائج".

ـ الوحدة الإماراتي هو الفريق الوحيد الذي لم يستطع جمع أي نقطة بعدما خسر في 3 مباريات .

ـ الفتح الرباطي المغربي صاحب أكبر عدد من الأهداف بدور المجموعات برصيد 7 أهداف يليه الترجي بـ 6 أهداف ثم الهلال بـ 5 أهداف.

ـ النصر السعودي هو أكثر فريق اهتزت شباكه حيث استقبل 7 أهداف يليه الوحدة والهلال برصيد 6 أهداف.

ـ أكبر نتيجة كانت في مباراة الفتح الرباطي والنصر، حيث انتصر الفريق المغربي برباعية نظيفة، وأكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف كانت الترجي والهلال وانتهت 3ـ2 للفريق التونسي.

ـ كل المباريات شهدت تسجيل أهداف ولم تنته أي منها بالتعادل السلبي.

ـ محمد فوزير لاعب الفتح الرباطي المغربي هو هداف البطولة حتي الآن برصيد 3 أهداف سجلهم في مباراة واحدة بشباك النصر السعودي وما زال يشارك في البطولة ويستطيع زيادة أهدافه .. يليه أنيس بدري لاعب الترجي وعمرو بركات لاعب الأهلي المصري لكل هدفين وما زالا أيضا مستمران في البطولة .

ـ 45 هدفاً هي عدد الأهداف التي سجلت حتي الآن.

ـ 79 هو عدد الكروت الصفراء التي تم إشهارها في دور المجموعات

ـ 9 بطاقات حمراء تم إشهارها في دور المجموعات.

ـ 7 هو عدد ركلات الجزاء المحتسبة في البطولة

ـ هدف واحد سجله فريق الوحدة ويعتبر الأضعف هجوماً في البطولة

ـ 3 فرق من إفريقيا تأهلت لنصف النهائي من أصل 6 وهي الأهلي والترجي والفتح الرباطي، وفريق واحد من آسيا من أصل 6 فرق وهو الفيصلي الأردني.