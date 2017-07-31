أقرت اللجنة الفنية في الدورة برئاسة يحيى القرني رفع عدد التبديلات في المباراة إلى 5 تبديلات لكل فريق باجماع الأندية على أن يكون حارس المرمى هو التبديل السادس، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مندوبي الفرق في قاعة الا