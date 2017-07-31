إعلان تشكيلة
دور المجموعات
القاهرة ـ السيد خطاب | Tuesday, 01 August 2017 - 00:00 am
أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية عبر موقع البطولة على موقع التواصل " تويتر" أمس الإثنين التشكيلة المثالية لدور المجموعات بالبطولة.
وضمــت التشكيلة 11 لاعبًا من 6 أندية، وهي: "الأهلـي المصري والفيصلـي الأردنـــي والفتح المغربي والعهد اللبنانــي والترجــي التونســي والهـــلال السعودي".
وجاءت التشكيلة كالتالي : معتز ياسين (الفيصلي) في حراسة المرمى، رامي ربيعة (الأهلي) ومتعب المفرج (الهلال) وعلي المشاني (الترجي) في خط الدفاع، وهيثم فاعور (العهد) وحسام غالي (الأهلي) وأيوب سكومة (الفتح الرباطي) وغيلان شعلالي (الترجي) وعبد الكريم القحطاني (الهلال) في خط الوسط.. ومحمد فوزير (الفتح الرباطي) ولوكاس (الفيصلي) في خط الهجوم.