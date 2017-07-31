البدري يستعين بالأساسيين أمام الفيصلي

القاهرة ـ السيد خطاب | Tuesday, 01 August 2017 - 00:00 am

قرر حسام البدري المدير الفني للأهلي الاستعانة ببعض اللاعبين الأساسيين والعائدين من الراحة الطويلة أمثال علي معلول وأحمد فتحي وسعد سمير ومؤمن زكريا في مباراة نصف النهائي أمام الفيصلي الأردني غدا الأربعاء من أجل العبور للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب خاصة مع القيمة المالية الكبيرة للبطل والتي تقدر بنحو 2 مليون ونصف المليون دولار.

وكان فريق الأهلي توجه إلى مدينة الإسكندرية مساء أمس للدخول في معسكر مغلق هناك حتى موعد مباراته أمام الفيصلى غدا على ملعب برج العرب. من جانبه، عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن سعادته بنتيجة قرعة دور الأربعة للبطولة العربية واحترامه الكامل لفريق الفيصلي الأردني، مؤكدا على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المقبلة.وعن مشاركة الأساسيين في المباريات المقبلة قال: "إن القرار الأول والأخير لحسام البدري المدير الفني للفريق، مشيرا إلى أن الغرض من إراحة الأساسيين في بداية البطولة جاء في المقام الأول لمصلحة المنتخب المصري، مؤكداً على جدارة جميع اللاعبين المشاركين في البطولة حتى الآن".