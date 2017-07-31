البرشا يستسلم.. ونيمار يدفع الشرط الجزائي

الرياض - حسن أبوزينب | Tuesday, 01 August 2017 - 02:55 am

وصل نيمـــار مهاجم برشلونة المرشح بقــوة للانضمام إلى سان جرمان الفرنــــسي إلى مدينـة شنغهــاي أمس الإثنين، وشارك في نشاطــــات ترويجية عن الموضـة. وقد حرص نيمار على زيارة زميله ومواطنه جيفانليدو فييرا دي سوزا المشهور بهــالك والمحترف لنادي جوانزو ايفرجراند الصيني. وكشف بيت جينســـون الخبير في شؤون الكرة الإسبانية أن كل محاولات مسؤولي برشلونة ولاعبيه للحيلولة دون انتقال نيمار لباريس سان جرمان باءت بالفشل، وإنهــــم رفعوا الراية البيضاء. وحــول تأمين مبلغ صفقة الانتقال الخرافية في ضوء تهديد برشلونة باللجـــوء إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتقديم شكوى عن الأساليب غير القانونية التي تتعارض مع قواعد اللعب النظيــف، كشف الخبير أن نيمـار(25عاما) سيحصل على 265 مليون جنيه إسترليني من عائدات الأعمال الترويجية التي سيجريهـا، وإنه سيدفع هذا المبلغ كشرط جزائي حتى يجــنب النــــادي الباريسي مسؤولية تورطه في الصفقة. وقد كتب نيمار عبر موقــع "ويبو" الصيني، "نيهاو (مرحبا) الصين! أنا نيمار جونيور. وصلت للتو إلى الصين".وأضاف نيمار دون تطرقه إلى الشائعات التي تضعه في باريس سان جرمان: "أنا في شنغهاي في الوقت الحالي. قبـــلاتي لجميع أنصاري الصينيين، شكرا كثيرا لكم على تشجيعكم".