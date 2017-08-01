رسمياً : بوناتيني إلى ولفرهامبتون الانجليزي

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 01 August 2017 - 12:37 pm

أنهى مجلس إدارة نادي الهلال إجراءات انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرازيلي ليو بوناتيني" إلى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي" الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على سبيل الإعارة.





ويملك بوناتيني سجلاً جيداً مع الهلال حيث يعتبر هداف الفريق في دوري المحترفين بـ12 هدفاً كما سجل هدفين في بطولة كأس الملك و هدفاً وحيد في بطولة كأس ولي العهد و ساهم في تمرير 4 كور حاسمة.



وكان المدير الفني للفريق الارجنتيني رامون دياز قد قرر الاستغناء عن البرازيلي ليو بوناتيني بعد نهاية الموسم الماضي .