التعاون يلتقي الطائي في آخر تجاربه الودية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 01 August 2017 - 14:46 pm

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مباراته الودية السابعة والأخيرة قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد يوم الجمعة القادم أمام الطائي بعد صلاة المغرب مباشرة على ملعب النادي ببريدة.



واختتم التعاون مساء السبت الماضي معسكره الإعدادي في منتجع فناربخشه في تركيا والذي استمر لمدة 16 يوماً في إطار التحضير لانطلاق منافسات دوري المحترفين السعودي .



ويستهل التعاون أولى لقاءاته في الدوري الخميس الموافق 18 أغسطس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.