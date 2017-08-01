رئيس اتحاد الكرة الأسباني ونجله يخرجان من السجن بعد دفع كفالة مالية

مدريد ـــ الألمانية | Tuesday, 01 August 2017 - 16:13 pm

قام رئيس اتحاد كرة القدم الأسباني الموقوف، أنخيل ماريا بيار، ونجله جوركا، اليوم الثلاثاء بدفع الكفالة المالية البالغ قيمتها 300 ألف يورو (351 الف و788 دولار) للأول و150 ألف يورو للثاني، والتي كان القضاء الأسباني قد ألزمهما بها للخروج من محبسيهما، حسبما أكدت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتم القبض على بيار ونجله بالإضافة إلى نائبه الأول خوان بادرون في 18 يوليو الماضي في إطار عملية أمنية قامت بها سلطات مكافحة الفساد في أسبانيا.

وأصدر القضاء الأسباني أمس الاثنين قرارا بالإفراج أيضا عن بادرون بكفالة مالية مساوية لكفالة بيار ولكنه لم يقم بدفعها حتى الآن، طبقا لما أكدته المصادر القضائية المذكورة.