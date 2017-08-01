لجنة الاحتراف توقف وتغرم غرم العُمري

الرياض - الرياضية | Tuesday, 01 August 2017 - 16:36 pm

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا بحق غرم العُمري وسيط اللاعبين، وذلك لمخالفته بعض نصوص ومواد لائحة العمل مع الوسطاء الخاصة بالاتحاد السعودي.



وجاء قرار لجنة الاحتراف كالتالي:



1- منع غرم العُمري وسيط اللاعبين من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام ميلادي اعتبارًا من تاريخ اليوم.



2- إلزام غرم العُمري بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ القرار.



3- إلغاء عقد التمثيل المبرم بين غرم العمري وكيل اللاعبين مع اللاعب حسن جمال الحبيب.