برشلونة يجمد 26 مليون يورو من أموال نيمار

الرياضية - الفرنسية | Tuesday, 01 August 2017 - 16:08 pm

جمد نادي برشلونة الإسباني دفع مكافأة لنجمه الدولي البرازيلي نيمار بقيمة 26 مليون يورو (31 مليون دولار)، في انتظار تبيان ما إذا كان سينتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي أم لا، بحسب ما أفاد مصدر في النادي الكاتالوني مساء اليوم الثلاثاء لوكالة فرانس برس.



وتتصدر التقارير عن احتمال انتقال نيمار (25 عاماً) إلى النادي الباريسي، عناوين الصحافة الرياضية خلال الأسابيع الماضية، في صفقة يتوقع ان تبلغ 222 مليون يورو، ستكون الأكبر في التاريخ.



وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه: "أودع مبلغ الـ26 مليون يورو لدى كاتب العدل، في انتظار معرفة ما إذا كان اللاعب سيبقى".



ولحظت هذه المكافأة قبل عام، عندما مدد المهاجم الدولي البرازيلي عقده مع النادي الإسباني حتى سنة 2021، وذلك في أعقاب تقارير أيضاً عن اهتمام باريس سان جرمان بضمه.



وكان من المقرر أن يتم دفع هذه المكافأة لنيمار بعد مضي السنة الأولى من عقده الجديد، على أن يتم في الوقت نفسه رفع قيمة البند الجزائي لفسخ هذا العقد من 200 مليون يورو إلى 222 مليوناً.



وبحسب التقارير الصحافية، يبدي سان جرمان استعداده لدفع هذا المبلغ لفسخ عقد اللاعب مع نادي برشلونة الذي انضم إليه في العام 2013 قادماً من سانتوس البرازيلي، وفي حالت تمت الصفقة بهذه القيمة، سيصبح نيمار أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.



ولم يصدر عن نيمار أي تعليق حول التقارير المتعلقة بانتقاله.



ولم يعد اللاعب إلى برشلونة مع زملائه بعد جولته الأمريكية استعداداً للموسم الجديد، والتي حقق فيها ثلاثة انتصارات على يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وغريمه ريال مدريد، بل توجه إلى مدينة شنغهاي الصينية، حيث شارك الإثنين في نشاطات ترويجية.



ويعاود برشلونة تدريباته استعداداً للموسم المقبل صباح غدٍ الأربعاء، وأكد مصدر في النادي أن جميع اللاعبين تم استدعاؤهم، إلا أن الصحافة الإسبانية رجحت عدم حضور نيمار إلى التمارين.