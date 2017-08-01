كلوب: ليفربول جاهز للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

الرياضية - رويترز | Tuesday, 01 August 2017 - 14:47 pm

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل مواجهة ودية ضد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا عل ملعب أليانز آرينا اليوم الثلاثاء، إن النادي يبذل جهداً كبيراً من أجل تحقيق هدفه بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان ليفربول في سباق المنافسة على اللقب في بداية الموسم الماضي، وكان يبتعد بست نقاط فقط عن تشيلسي المتصدر مع نهاية النصف الأول من الدوري، لكنه تراجع في يناير كانون الثاني ليحتل المركز الرابع بفارق 17 نقطة عن البطل.



وأبلغ كلوب الصحفيين: "نعم، سنلعب من أجل اللقب، لا نبدأ أي موسم بدون طموح، يجب أن يكون لنا عدة أهداف، وأعتقد أننا نمتلك فريقاً جيداً الآن، واجهنا سوء حظ الموسم الماضي، أعتقد بإمكاننا اللعب بشكل أفضل".



وأضاف: "نأمل أن يسير كل شيء بشكل جيد، يجب أن نبذل الكثير من الجهد ونحن نفعل ذلك".



وقال كلوب إن المهاجم ديفوك أوريجي والمدافع جو جوميز سيغيبان عن مباراتي ليفربول الوديتين في ميونيخ بسبب إصابات طفيفة، لكن من المتوقع أن يكونا لائقين لمواجهة واتفورد في افتتاح الدوري يوم 12 أغسطس.



والفريقان الآخران في كأس أودي الودية في ألمانيا هما نابولي الإيطالي وأتليتيكو مدريد الإسباني.