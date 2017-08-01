عكايشي الاتحاد يغيب عن مباراتي الباطن والفيحاء

جدة - الرياضية | Tuesday, 01 August 2017 - 18:25 pm

بات في حكم المؤكد أن يغيب التونسي أحمد العكايشي المحترف في صفوف الاتحاد، عن انطلاقة دوري المحترفين السعودي يوم 10 أغسطس، وذلك بعد أن أعلنت "بوبا" الشريك الصحي للنادي الغربي اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب، أوضحت حاجته لعلاج تأهيلي لمدة تتراوح من ٣ إلى ٤ أسابيع، كما أوضحت الفحوصات أن إصابة أحمد العكايشي تمزق جزئي بالعضلة الرباعية للفخذ الأيمن.



وسيخسر الاتحاد خدمات المهاجم التونسي أمام الباطن والفيحاء في الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي.