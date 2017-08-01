الخضير يضبط مباراة الترجي التونسي والفتح المغربي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 01 August 2017 - 19:15 pm

قررت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين الحكم السعودي تركي الخضير لإدارة مباراة الترجي الرياضي التونسي أمام نظيره الفتح الرباطي المغربي، التي ستقام على ملعب الإسكندرية يوم الخميس 3 أغسطس، في إطار مباريات الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية المقامة حالياً في مصر.



وعلى ذات الصعيد، كلفت لجنة التحكيم الحكم المساعد الأول السعودي فهد العمري لمباراة الأهلي المصري والفيصلي الأردني في الدور النصف النهائي من البطولة العربية.