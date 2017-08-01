بوناتيني: تجربتي مع الهلال مميزة.. وانتظروني في "البريميرليج"

الرياض - الرياضية | Tuesday, 01 August 2017 - 19:45 pm

أكد البرازيلي ليو بوناتيني مهاجم الهلال السعودي، والذي انتقل اليوم الثلاثاء إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، أنه سعيد جداً بالعيش في إنجلترا، مؤكداً في الوقت ذاته أن تجربته مع بطل الدوري السعودي الموسم الماضي كانت مميزة.



وقال المهاجم البرازيلي الذي سجل مع الهلال في الموسم الماضي 12 هدفاً لموقع النادي الإنجليزي الرسمي:" حققت حلمي باللعب والعيش في إنجلترا، والحقيقة أن تجربتي مع الهلال العام الماضي كانت مميزة".



وتابع المهاجم البرازيلي حديثه لموقع النادي الإنجليزي قائلاً: "سأحاول أن أحرز الأهداف وأحقق حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".



وكان الهلال قد تعاقد مع بوناتيني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من إشتوريل البرتغالي.



وشارك بوناتيني في 22 مباراة بالدوري السعودي، سجل خلالها 12 هدفاً، كما سجل هدفين مع الهلال خلال مشواره ببطولة كأس الملك، التي توج بها الفريق العاصمي الموسم الماضي أيضا، فيما سجل هدفاً واحداً مع الهلال خلال مبارياته بكأس ولي العهد.