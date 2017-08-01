إدارة النصر تعزل لاعبيها عن الإعلام

الرياض - الرياضية | Tuesday, 01 August 2017 - 22:22 pm

أعلنت إدارة كرة القدم بنادي النصر اليوم الثلاثاء التنظيمات الإعلامية للموسم الرياضي الجديد وجاءت على النحو التالي:



ـ عدم إجراء أي حوارات صحفية مع اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية طوال منافسات الموسم والاكتفاء بالمؤتمرات الصحفية التي تعقد قبل وبعد المباريات واللقاءات التلفزيونية التي يفرضها نظام دوري المحترفين.



ـ في التدريبات المفتوحة سيكون تواجد الإعلاميين في المكان المخصص لهم في الملعب ومن ثم بالمركز الإعلامي.



ـ السماح لمصوري الصحف الرسمية ممن يحملون بطاقات الهيئة العامة للرياضة أو رابطة المحترفين والقنوات التلفزيونية بالدخول لأرض الملعب لمدة (عشرين دقيقة) من بداية التمارين المفتوحة فقط على أن يغادروا الملعب بعد نهاية الوقت المخصص لهم مباشرة.



ـ عدم السماح بالتواجد في الممرات الخاصة بمواقف سيارات اللاعبين وأمام غرفة الملابس والممرات المؤدية للإدارة العامة لكرة القدم.



ـ يمنع بتاتاً تصوير أي "سنابات" تتعلق بتدريبات الفريق أو في أماكن تواجد الفريق في المعسكرات التي تسبق المباريات.