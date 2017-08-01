رسمياً: الفيصلي يضم لاعب الأهلي سعيد الربيعي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 01 August 2017 - 23:18 pm

وقعت إدارة نادي الفيصلي مساء اليوم الثلاثاء عقد إعارة لمدة سنة مع لاعب النادي الأهلي سعيد الربيع بمقر النادي بحرمة، ومثل نادي الفيصلي مساعد المويس أمين عام النادي بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الفريق.



وبدورها قدمت إدارة الفيصلي شكرها الجزيل لإدارة النادي الأهلي على تعاونها وسهولة المفاوضات.



ومن جانبه عبّر سعيد الربيعي عن سعادته بتمثيل الفيصلي، متمنياً أن يقدم المستوى المأمول الذي يرضي ويحقق تطلعات النادي ومحبيه.