حبيب الاتفاق يشكو العمري إلى “النيابة العامة”

الدمام ـ خالد الشايع | Wednesday, 02 August 2017 - 00:00 am

دخلت قضية خلاف حسن الحبيب لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ووكيل أعماله غرم العمري حيزاً خارج الإطار الرياضي، بعد أن أعلن اللاعب لجوءه إلى النيابة العامة واحتفاظه بحقه القانوني في الشكوى المقدمة ضد العمري، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالشق الجنائي، بخلاف العقوبات التي أصدرتها لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واشتعلت وتيرة الأحداث بعد إعلان لجنة الاحتراف عقوباتها ضد العمري، المتمثلة في إيقافه عن المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام وإنهاء العقد المبرم مع موكله إلى جانب تغريمه مبلغ 200 ألف ريال، حيث أطلق اللاعب عدة تغريدات على حسابه في موقع التواصل تويتر، شدد فيها على تمسكه بحقه القانوني في الشكوى، حيث بدأ تغريداته بشكره لاتحاد الكرة وذكر فيها: "أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً في لجنة الاحتراف برئاسة حمد الصنيع على تعاملهم الراقي والاحترافي في الشكوى المقدمة ضد الوسيط غرم العمري".

وأضاف: "علمًا أننا نحتفظ بحقنا القانوني في مواصلة الشكوى وطلب تحويلها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالشق الجنائي".

وكانت "الرياضية" قد حاولت الاتصال باللاعب حسن الحبيب، إلا أن إغلاق هاتفه حال دون الوصول إليه.