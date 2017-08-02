“التحكيم” سينصفني

الرياض ـ متعب العبد الهادي | Wednesday, 02 August 2017 - 00:00 am

أعلن غرم العمري وكيل أعمال اللاعبين، اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي لنقض القرار الصادر في حقه أمس من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والقاضي بمنعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام ميلادي، وتغريمه 200 ألف ريال، إضافة إلى إلغاء عقد التمثيل المبرم مع حسن الحبيب لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم.

وكشف العمري أنه بدأ تحركاته الرسمية لإبطال العقوبة المفروضة ضده: "القرار ابتدائي ويحق لي الاستئناف في مركز التحكيم، حيث بدأت في الإجراءات الرسمية حيال ذلك".

وأبدى ثقته في سير الأمور لصالحه: "أنا متأكد أن مركز التحكيم سينصفني تمامًا".

فيما ذكر مصدر مقرب من اللاعب حسن الحبيب، أن وجود تعديلات على العقد كانت وراء رفع شكوى ضد العمري.

يذكر أن لجنة الاحتراف أعلنت أمس عقوبة العمري في بيان صحافي، بررت فيه قراراتها بمخالفة وكيل أعمال اللاعبين لبعض نصوص ومواد لائحة العمل مع الوسطاء الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم.