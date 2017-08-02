الحزم ينطلق في إزميت التركية
الرس ـ فهد البطاح | Wednesday, 02 August 2017 - 00:00 am
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم تدريباته في مدينة إزميت التركية أمس ضمن تحضيراته لخوض غمار دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ويستمر المعسكر لمدة 20 يوماً يخوض خلاله الفريق قرابة الخمس مباريات ودية، يتخلله إقامة تدريبات صباحية ومسائية.
وضمت القائمة زهير الروضان رئيساً للبعثة والحبيب بن رمضان مدرباً ونجيب بن علي مساعداً للمدرب وحمزة بن الهادي معد بدني وصبحي بن خميس مدرباً للحراس وأكرم بن يوسف أخصائي علاج واللاعبين مؤيد الطليحي ومسعود بخيت وأحمد الزعاق وإسماعيل مسملي وخالد اللزام ومحمد البلوي وعبد الله الحربي وأمجد برناوي وراكان مقبل وسالم الحمدان وعبدالله عبد الحميد وماهر المطيري وسعود مكبش وراكان الطويرقي وحامد المقاطي وخالد البركة وداود آل سعيد وسيف قشطة ومعتز المولد ودوجلاس سيلفا (برازيلي) وسعيد السعودي وعبدالفتاح آدم وسلطان النمري وسعيد القرني وعلي خرمي وعمران الدهامي ومعاذ الفلاح وطارق كعبي وعبدالرحيم الخيبري ووليد الحربي وعبدالرحمن الدخيل.