ميرزا: اللقب أهم مطالبنا.. وتفوقنا مستحق

| Wednesday, 02 August 2017 - 00:00 am

أكد ميرزا البراهيم لاعب المنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين، أن الأخضر استحق صدارة المجموعة الأولى في البطولة العربية على الرغم من صعوبة المجموعة، مشيرا إلى أن المباريات كانت قوية، ولكن لاعبي المنتخب السعودي كانوا حاضرين ونجحوا في تحقيق الفوز والخروج من مواجهات الدور الأول بالنقاط الكاملة وتحقيق الانتصار في ثلاث مواجهات.

وأضاف: "الحمد الله على هذه النتائج المميزة التي تحققت لنا في البطولة، وإن شاء الله نستمر حتى نعود إلى الوطن بالبطولة ونحقق اللقب".

وقدم ميرزا الشكر لكل من وقف ودعم المنتخب السعودي للناشئين في البطولة، من رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته وعلي آل هتيلة رئيس البعثة والجهازين الفني والإداري.