أخضر الطائرة يواجه تحدي الإمارات

عمان ـ أنور قمقوم | Wednesday, 02 August 2017 - 00:00 am

يخوض المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين مباراة الدور الثاني من البطولة العربية الـ 14 للمنتخبات المقامة حاليا بالأردن أمام الإمارات رابع المجموعة الثانية عند الساعة الواحدة ظهرا اليوم الأربعاء على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان.

وأكمل الأخضر السعودي جاهزيته الكاملة للمباراة بعد أن فرض المصري محمد اللقاني مدرب المنتخب مرانا صباحيا وضع من خلاله الأسماء التي ستلعب المواجهة.

ويسعى لاعبو المنتخب لخطف نقاط المباراة والتأهل للدور نصف النهائي الذي ستقام مبارياته غدا الخميس

من جانبه تقام اليوم جميع مباريات الدور الثاني حيث يلتقي قطر مع العراق عند الساعة الثالثة والبحرين يواجه فلسطين عند الساعة الخامسة وعمان والاردن عن الساعة السابعة.