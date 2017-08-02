انطلاق دورة مراقبي دوري الدرجة الأولى
الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 00:00 am
بدأت دورة أعمال مراقبي ومنسقي مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تنظمها رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 54 مراقباً ومنسقاً أمس الثلاثاء في معهد إعداد القادة.
وتهدف الدورة لتعريف المشاركين بمهام رابطة أندية دوري الدرجة الأولى ومراقبي ومنسقي المباريات بالإضافة إلى إطلاع المراقبين والمنسقين على آلية عمل حكام المباريات والتجهيزات الإدارية والفنية لكل مباراة إلى جانب إطلاعهم على لائحتي المسابقات والانضباط وآلية عمل فرق اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباريات دوري الدرجة الأولى.
ويحاضر في الدورة كل من المهندس سلمان النمشان رئيس لجنة المراقبين برابطة دوري المحترفين السعودي والدكتور خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم وبندر الحميداني رئيس لجنة الانضباط ومرعي العواجي عضو لجنة الحكام بالإضافة إلى عبدالعزيز المسعد الأمين العام للجنة السعودية للرقابة على المنشطات.