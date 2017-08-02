أكد خالد أبو راشد المستشار القانوني المختص في الأمور الرياضية، أن من حق أي لاعب التوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكوى ضد وكيل أعماله، إذا كانت القضية لها شق جنائي، سواء كانت جريمة معلوماتية أو تعديل وتزوير على العقود، بغ