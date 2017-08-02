“إنسان” تزور مجمع فيصل بن فهد
الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 00:00 am
قام عدد من أبناء نادي إنسان الاجتماعي التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض (إنسان) بزيارة أمس الثلاثاء لمرافق الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وشملت الزيارة مرافق معهد إعداد القادة واللجنة الأولمبية السعودية والصالات الرياضية واللجنة البارالمبية السعودية بالإضافة إلى المركز العالمي للبولينج، حيث أطلعوا على ما تحتويه هذه المرافق من خدمات رياضية متنوعة.
تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج تعريفي أعدته الهيئة العامة للرياضة عن منشأتها ومرافقها الرياضية لمختلف لجهات الحكومية والأهلية.