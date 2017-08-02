النصر يمنع لاعبيه وأجهزته المختلفة من الحوارات الصحفية

الرياض ـــ الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 12:43 pm

حددت إدارة كرة القدم بنادي النصر عدداً من التنظيمات لتعامل وسائل الإعلام المختلفة مع اجهزة النادي المختلفة للموسم الرياضي الجديد .



واشترطت الادارة عدم إجراء أي حوارات صحفية مع اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية طوال منافسات الموسم والاكتفاء بالمؤتمرات الصحفية التي تعقد قبل وبعد المباريات واللقاءات التلفزيونية التي يفرضها نظام دوري المحترفين ، كما حددت تواجد الإعلاميين في المكان المخصص لهم في الملعب ومن ثم بالمركز الإعلامي مع السماح لمصوري الصحف الرسمية ممن يحملون بطاقات الهيئة العامة للرياضة أو رابطة المحترفين والقنوات التلفزيونية بالدخول لأرض الملعب لمدة (عشرين دقيقة) من بداية التمارين المفتوحة فقط على أن يغادروا الملعب بعد نهاية الوقت المخصص لهم مباشرة.



ورفضت الإدارة السماح بالتواجد في الممرات الخاصة بمواقف سيارات اللاعبين وأمام غرفة الملابس والممرات المؤدية للإدارة العامة لكرة القدم مع منع تصوير أي سنابات تتعلق بتدريبات الفريق أو في أماكن تواجد الفريق في المعسكرات التي تسبق المباريات.