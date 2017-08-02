نيمار يودع زملاءه في برشلونة قبل الانتقال لباريس سان جيرمان

برشلونة ـــ د ب أ | Wednesday, 02 August 2017 - 13:03 pm

بعد أن أنهى بعض الارتباطات الدعائية في شنغهاي وبعد أن سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة لعمل فحوصات طبية، عاد اللاعب البرازيلي نيمار أمس الثلاثاء إلى مدينة برشلونة الأسبانية ولم يدل بأي تصريحات حوله مستقبله، الذي يتكهن الكثيرون بأنه سيكون مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية أن اللاعب البرازيلي توجه صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة "خوان جامبر" الرياضية الخاصة بنادي برشلونة من أجل توديع زملائه خلال تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن نيمار لم يشارك في التدريبات بعد حصوله على إذن من المدير الفني للفريق ارنستو فالفيردي.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار الذي قد يعلن عن انضمامه رسميا إلى باريس سان جيرمان بعد غد الجمعة، وصل إلى مقر نادي برشلونة بسيارته الخاصة لإخبار زملائه بقراره النهائي بالرحيل عن برشلونة لوضع حد للشائعات الدائرة حول مستقبله وترك فرصة للفريق للتركيز في مباراته المصيرية أمام ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الأسباني.

وبعد أن أبلغ قراره النهائي لزملائه غادر نيمار التدريبات دون أن يشارك فيها، وهو ما أعطى انطباعا عن أن رحيله بات مؤكدا.

ولم تلق تصرفات نيمار فيما يخص مستقبله استحسان أعضاء مجلس إدارة برشلونة، حيث أنهم يعتقدون أن اللاعب فضل المزايا المالية الممنوحة له من باريس سان جيرمان على المشروع الرياضي لبرشلونة، الذي جدد تعاقده معه في تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد أن وضع شرطا جزائيا ضخما لعرقلة رحيله.

وإذا نجح نيمار في اتمام صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان، فإنه بذلك سينهي فترة أربعة مواسم مثمرة قضاها بين صفوف برشلونة، الذي انضم إليه في 2013 قادما من سانتوس البرازيلي.

وفاز نيمار مع برشلونة خلال تلك الفترة بلقب وحيد في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الأسباني، بالإضافة إلى ألقاب أخرى.