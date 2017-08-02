نصراوي سابق يصف سامي بالأسطورة

عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 02 August 2017 - 14:10 pm

قدم عبدالكريم النفطي مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الصفاقسي التونسي ومحترف النصر السعودي "سابقاً"، سامي الجابر مدرب الفريق الشبابي بطريقة الأساطير وفقاً لحديثه لـ "الرياضية"، إذ قدمه للبرتغالي جوزيه موتا مدرب الصفاقسي، عقب مأدبة الغداء التي أقامها أمير منطقة تبوك.

ودار حديث قصير بين جوزيه موتا والجابر الذي يجيد اللغة البرتغالية رحب خلاله بوجوده في السعودية وتحديداً في مدينة تبوك.

ووصف النفطي المدرب سامي الجابر بأسطورة كرة القدم السعودية وقال: الجميع يشهد بذلك في السعودية وأتمنى له التوفيق مع فريقه خاصة أن طموحات سامي دائماً ما تكون كبيرة.

وعن طريقة تقديم الجابر لمدرب الصفاقسي قال: "نحن كعرب لابد أن نقدم أساطير الكرة العربية لمدربينا بكلمة جيدة وطريقة لائقة وحينما قدمت سامي الجابر للمدرب تحدثت عنه كأسطورة وهي حقيقة. وأبدى المدرب البرتغالي سعادته بلقاء الجابر، وأوضح النفطي أن بينه وبين الجابر وداً ومحبة واحتراماً، مشيراً إلى أنه مثال يحتذى به لكافة الرياضيين السعوديين والعرب وأنا أولهم.

ووصف النفطي مواجهة الشباب اليوم بالمهمة، مشيراً إلى أن دورة تبوك الدولية تعتبر مقياساً لمعرفة ما توصل إليه الفريق فنياً وبدنياً وأنها ستكون خير تحضير للموسم التونسي الجديد الذي سينطلق في الخامس عشر من أغسطس الجاري.

وأثنى على أمير تبوك واستقباله وكلامه الرائع لبعثات الوفود، مؤكداً أن اهتمامه بالرياضة وإقامة فعاليات الدورة الدولية في تبوك سينعكسان إيجاباً على مستقبل الرياضة وكذلك الأندية المشاركة في الدورة.