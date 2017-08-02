فوز ليفربول على البايرن يكلفه خسارة ستوريدج بالإصابة

الرياضية - رويترز | Wednesday, 02 August 2017 - 14:41 pm

أصيب دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول، الذي يستعد للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وخرج من مباراة ودية انتهت بالفوز 3-صفر على بايرن ميونيخ في ألمانيا اليوم الثلاثاء.



وابتلي ستوريدج بالإصابات في آخر ثلاثة مواسم وشارك كبديل اليوم وسجل الهدف الثالث بشكل رائع لكنه خرج بعدها مباشرة بسبب إصابة في الفخذ في الدقيقة 87.



وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول للصحفيين "لقد تعرض لإصابة في الفخذ. لقد استعد بشكل رائع جدا لذا أتمنى أن تكون الإصابة بسيطة ويكون بوسعه اللعب مجددا سريعا".



وأضاف المدرب الألماني "هذا أمر مؤسف وأتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة".



وسجل ساديو ماني ومحمد صلاح أول هدفين للفريق الإنجليزي الذي سيبدأ مشواره في الدوري الممتاز أمام واتفورد في 12 أغسطس آب الجاري.