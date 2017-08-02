الجدل يتجدد حول مستقبل جريزمان مع أتلتيكو مدريد

الرياضية - الألمانية | Wednesday, 02 August 2017 - 16:37 pm

بعد أن عاد اسمه يتردد في سوق الانتقالات الصيفية للكرة الأوروبية، نشر اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الأسباني، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مع رسالة مكونة من أيقونات تعبيرية توحي بأنه يفكر في الرحيل عن صفوف ناديه الحالي.



وقام اللاعب الفرنسي بنشر الصورة والرسالة بعد فوز أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء على نابولي الإيطالي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أودي الودية، ليفتح الباب أمام التكهنات والشائعات حول إمكانية رحيله عن النادي المدريدي.



ويعود هذا التحول في تفكير جريزمان على الأرجح لصفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، والتي ستجلب الكثير من الأموال لخزائن النادي الكتالوني، مما يتيح له فرصة تدعيم فريقه الأول لكرة القدم بصفقات جديدة.



وأمام حاجة برشلونة إلى التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل، ظهر اسم جريزمان بشكل متكرر في الكثير من التقارير الصحيفة، التي تؤكد أنه أحد أبرز اللاعبين الذين يطمح برشلونة في ضمهم لصفوفه.