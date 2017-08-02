باريس سان جيرمان يقدم نيمار نهاية الأسبوع

الفرنسية - الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 17:20 pm

أعلن فاغنر ريبيرو، وكيل الأعمال المقرب من البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة الإسباني، والذي أبلغ مسؤوليه اليوم الأربعاء، بقرارا الرحيل عنه، بعد أن ودع زملائه في الفريق، سيقدم هذا الأسبوع كلاعب في باريس سان جرمان الفرنسي.



وقال ريبيرو للصحافيين في مطار برشلونة، إن النادي الباريسي سيدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقد المهاجم الدولي مع النادي الكاتالوني، والبالغ 222 مليون يورو خلال الساعات المقبلة، وإن نيمار قد يقدم كلاعب للنادي الفرنسي بحلول نهاية هذا الأسبوع.