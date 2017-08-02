غرم العُمري يلاحق المسيئين له بعد إيقافه قانونياً

الرياض - الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 22:09 pm

أعلن غرم العُمري وسيط اللاعبين، أن القرار الذي صدر بحقه يوم أمس الثلاثاء، من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ماهو إلا قرار ابتدائي وقابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.



وأشار العمري بأنه لاحظ قيام البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بتناول القرار وماجاء فيه بشكل مسيء، وبألفاظ غير لائقة، وقال: "تم رصد جميع الإساءات التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".



وأضاف: "سيتم إحالت ما تم رصده من الإساءات إلى محامي الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً لما نص عليه في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".