العنزي يتقدم تدريبات النصر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 22:16 pm

تقدم حارس عبدالله العنزي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر زملائه في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، وذلك بعد استبعاده من قبل ريكاردو غوميز مدرب الفريق قبل المغادرة من معسكر الفريق في تركيا، حيث لم يرافق عبدالله العنزي الفريق إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية، حيث غادر إلى الرياض قبل مغادرة البعثة إلى مصر.





وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، وجاءت البداية باجتماع المدرب مع اللاعبين، تلا ذلك جري حول الملعب وتمارين لياقية متنوعة باستخدام الحواجز، بعدها طبق اللاعبون عدد من الجمل الفنية التي تعتمد على التمريرات البينية واللعب من لمسة واحدة، ثم قسم الفريق لثلاث مجموعات تلعب مجموعتين مناورة كروية على نصف الملعب، في حين تواصل المجموعة الثالثة تدريباتها الفنية وتتبادل المجموعات الثلاث الأدوار فيما بينها حتى نهاية التدريب.





من جهة، أخرى اكتفى اللاعب سعد لكرو بالتواجد في العيادة الطبية ثم قام بالجري حول الملعب.