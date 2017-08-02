الفيصلي الأردني أول الواصلين إلى نهائي البطولة العربية

رويتز - الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 23:05 pm

كرر الفيصلي الأردني فوزه على الأهلي على أرضه، مستغلا أخطاء بطل مصر في الشوط الأول ليتفوق 2-1 ويبلغ نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الأربعاء.



وتفوق الفيصلي 1- 0 على الأهلي في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في ملعب السلام بالقاهرة، ثم أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة أخرى بالدور قبل النهائي في ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم.



وباغت الفريق الأردني منافسه صاحب الضيافة بهدفين في غضون 11 دقيقة بالشوط الأول، ليحقق الانتصار وينتظر ملاقاة الترجي التونسي أو الفتح الرباطي المغربي في النهائي يوم الأحد المقبل.



وافتتح السنغالي دومينيك ميندي التقدم للفيصلي من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من عدي زهران الذي راوغ علي معلول مدافع منتخب تونس عند الدقيقة 26، وسجل المخضرم أحمد فتحي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه، بعدما اصطدمت الكرة بقدمه اثر تسديدة زهران عند الدقيقة 37، ولم يشفع للأهلي تقليص مهاجمه المغربي وليد أزارو الفارق في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة المتوترة.



وفي ظل تألق معتز ياسين حارس الفيصلي، أهدر الأهلي العديد من الفرص للتعويض خاصة عبر أزارو كما منع القائم فرصة خطيرة لصالح جمعة.