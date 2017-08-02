الصفاقسي يكسب الشباب ويزيحه عن صدارة المجموعة

تبوك - الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 23:20 pm

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ثاني مبارياته في دورة تبوك الدولية الثانية أمام الصفاقسي التونسي بهدفين دون رد، وسجل الصفاقسي هدفيه على مدار شوطي اللقاء، عن طريق حسام بن علي عند الدقيقة 27، وأضاف فارس شواط الهدف الثاني عند الدقيقة 85.





وبهذه الخسارة تراجع فريق الشباب إلى المركز الثاني بفارق الأهداف، عن المتصدر الصفاقسي التونسي الذي حقق أول ثلاث نقاط له في هذه البطولة، وسيلاقي الصفاقسي يوم الجمعة فريق الوطني ضمن الجولة الثانية من البطولة.