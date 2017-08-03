العربية تدعو أكاديمية الصفوة

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 03 August 2017 - 00:00 am

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية حالياً البطولة العربية الثانية للأكاديميات في لعبة كرة القدم، وتلقى صلاح الزهراني رئيـــس أكاديميــة الصفوة في مدينة جدة دعوة للمشاركة في هذه البطولة.

وتقام هذه البطولة بهدف تنشيط ودعم السياحة في المدينة، بالإضافة إلى تدعيم العلاقات بين البلاد العربية في هذا التجمع.

بـدوره، أبدى الزهراني تفاؤلـه بتقديم مســتوى متميز يليق بسمعة وعراقة لاعبي كرة القدم في السعودية وقال: "تعتبر البطولة قوية نظراً لوجود أكاديميات قوية من دول الأردن ولبنان وتونس،