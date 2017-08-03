الكوميديا السعودية تستحق التكريم

أبها ـ حسن ذيبان | Thursday, 03 August 2017 - 00:00 am

أكد الممثل حبيب الحبيب أن الكوميديا السعودية تفوقت ونالت ما تستحق من التكريم كثمرة مسيرة امتدت لعقود شارك فيها الأساتذة الكبار.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدي خليجي لعام ٢٠١٧ في مهرجان الكوميديا الدولي ضمن مهرجان أبها يجمعنا الذي اختتمت فعالياته أول من أمس، إلى جانب فوز مسلسل "سيلفي" بأفضل مسلسل كوميدي عربي.

وقال: "تكريمي هو تشريــف لي ولمسيرتي الفنية وتكريم للفن السعودي باعتباري ممثلًا له، ليكون إلى جانب فــوز مسلسل "سيلفي" بجائزة أفضل مسلسل كوميدي عربي الذي يمكن اعتباره عملاً سعودياً يشارك فيه إخوة خليجيون وعرب".



دعم السياحة

و شدد الحبيب على أن تكريمه في أبها أو من أبها هو بدوره امتداد لمسيرة هذه المدينة التي وضعت لبنات الحراك الفني قبل الجميع، مضيفاً: "كلنا نعرف المفتــــاحة ومساهمتها في تكريم وتنشيــط الفنون والإبداع، ما يؤكد أن الثقافة والفنون يمكن أن يسهما بقوة في دعم الجذب السياحي، وبمعنى أدق يمكن أن يصبحا رافدا اقتصادياً مهماً، وهذا ما بدأنا في السعوديــة نستعيده بعد فترة جمود كسرتــه رؤية السعوديــة ٢٠٣٠ م التي وضعت الثقافة والفنون في مكانهما الصحيح، وسنرى المزيد من هذا الزخم مستقبلا".

عودة مدروسة

وأضاف: "بالنسبــــة للحركة المسرحية التي رأيناها في أبها ونراها في عدة أماكن داخلياً وخارجياً هي مبشرة بالخير ونحتاج للمزيد، ونحتاج إلى تضافر الجهود، خاصة من قبل المنتجين في القطاع الخاص لأن معظم المبادرات الحالية حكومية، وهذه وحدها لا تكفي".

وكشف عن تلقيه عروضاً محلية وإقليمية للمشاركــة في المسرح الذي انطلق منه ومارسه، غير أنه يود أن تكون عودته مدروسة، قائلا في ذات الصدد: "ربما أتشرف بلقــاء جمهوري على الخشبة في المواسم المقبلة".