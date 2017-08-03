المالكي: الطلب على “بايعها” مسؤولية

الرياضية ـ الرياض | Thursday, 03 August 2017 - 00:00 am

أبدى الفنان فايز المالكي سعادته البالغة بنجاح مسرحية "بايعها" في مدينة أبها، والتي اختتمت عروضها الثلاثة نهاية الأسبوع الماضي على مسرح "المفتاحة"، وأكد المالكي أن الطلب على المسرحيــــة من قبل أمانات المناطق ولجان التنمية السياحية فيها، يحمل طاقم العمل مسؤولية كبيرة نظير الثقة العالية من المسؤولين التي تمنى أن يكون هو وزملاؤه وصولوا لمستواها، وأضاف المالكي لـ"الرياضية": "سعادة الجمهور وتسليتهــم هي منتهى طموح فريق عمل المسرحية، جئنا لتسلية الجمهور مع تمرير بعض الرسائل المهمة ليكون أبناء الوطن على علم بما يحاك ضدهم من قبل التنظيمات المتطرفة، التي تختطف الشباب وتغرر بهم، وعلى وجه التحديد شباب المملكة الغالي علينا جميعنا". وأشار المالكي إلى إمكانية عرض المسرحية على مستوى الخليج في حال توافرت الظروف المناسبة للعرض.

ولفت المالكي إلى احترافية طاقم عمل المسلسل ابتداء بمخرجها وانتهاء بكامل الطاقم من ممثلين وفنيي ديكور وفريق إنتاج، ما يبعث على الاطمئنان قبل كل عرض مسرحي، على حد وصفه، وكانت المسرحية قد عرضت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة ومن المنتظر عرضها في مدينة الباحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن المسرحية من بطولة المالكي إلى جانب الفنان حمد المزيني ومجاهد العمري والطفلة وله السحيم، ومن تأليف هيثم السيد، ويقوم بإخراجها والإشراف عليها المخرج خالد الباز.