mbc تبث الجلسات.. والتذاكر تبدأ من 250 ريالا

الرياض ـ سلمان المسدر | Thursday, 03 August 2017 - 00:00 am

أبلغ "الرياضية" فطيس بقنــة، منتج ومخرج "طربيات أبها" اتفاقه النهائي مع مجموعة mbc على نقل الجلسات وبثها لاحقاً ابتداء من الجلسة الأولى الخميس بعد المقبل، ومن المنتظر أن تقوم شبكة قنوات وإذاعات المجموعة بالبدء في عرض الإعلانات الترويجية مطلع الأسبوع المقبل، وعلمت "الريـاضية" أن تذاكر الحفلات ستكون على أربع فئات تتدرج من 250 ريالاً في حدهــا الأدنى، وحتى 550 ريالاً للفئة الأعلى متضمنــــة فئة بـ350 وأخرى بـ450 ريالاً.

وقالت اللجنة المنظمة للجلسات التي تقام ضمن فعاليات "مهرجان أبها يجمعنا" المواكـب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمــة السيــــــاحة العربية 2017 م. في بيـــان صحفي بثتـه عبر اللجنة الإعلامية للمهرجان: "إن طربيات أبها ستقام في قاعة مركز الأمير سلطان الحضاري في الطريق الرابط بين مدينة أبها ومحافظة خميس مشيـط، ويمتد برنامجها الزمني 4 أسابيع، في كل أسبوع ليلتين، يحييها 4 فنانين، بواقع فنانين لكل ليلة، ليكون إجمالي الجلسات 8 يشارك فيها 16 فناناً، وهي عبارة عن جلسات فنية مسرحية من خلال عزف التخت الشرقي، يغلب عليها طابع الطرب والسمـر في جو مليء بالفـرح والبهجة، ويحييها أبرز الأسماء الفنية، إضافة إلى بعض النجـــوم الشابة التي حقـقــــت نجاحاً وظهوراً مميزين في الآونة الأخيـــرة، يجـتـمـع فـيـــها الطرب الأصيـل والمــــــواهب الشابـــــــة الواعـــدة لتقــــديمهم جماهيــرياً، بهدف خلق سوق أغنية متنوع وثري من الجيلين وإفساح الفرصة لهم.

وتقرر أن تقام الجلسات الأربع الأولى عبر أسبوعــــين متتاليين قبل موسم الحج لهذا العام، فيما ستستكمل باقي الجلسات الأربع بعد انقضاء الموسم مباشرة، على أن يحيي الفنانان طلال سلامة وماجد مدني أولى الجلسـات الخميس بعد المقبل 10 أغسطس، فيما يحيي الفنانان نايف البدر والكويتي فيصل الراشد الجلسة الثانية الجمعـة 11 أغسطس.

يذكر أن "طربيات أبها" يشرف عليها وينتجها المخرج فطيس بقنة الذي يملك سجلًا حافلًا في تنظيم وإخراج العديد من المهرجانات والأوبريتات الوطنيـــة والحفلات الفنية، يأتي في مقدمتهــا ١٧ نسخة من أوبريتات حفل الجنادرية، أهمها "عرائس المملكة" و"مولد أمة" و"مجد بلادنـا" و"عهـد الخيـر" "وفاء وبيعة"، فضـــلًا عن ١٠ نسخ من حفل افتتاح مهرجان عكاظ، وحفل افتتاح كأس الخليج ٢٠٠٢م، وعدد من الحفلات الفنية في بعض دول الخليج وأعمال الفيديو كليب.