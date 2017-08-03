مجموعة شاكر تُعتمد من المركز السعودي لكفاءة الطاقة

جدة ـ الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 23:38 pm

حققت مجموعة شاكر عبر فرعها المختص بحلول الطاقة "ESCO" نجاحاً جديداً إثر حصولها على شهادة الترخيص والتأهيل الصادرة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC)، كأول شركة سعودية من القطّاع الخاص تحصل على هذا الاعتماد الكلّي والشامل، وذلك بعد تلبيتها لكافة المتطلبات والشروط المطلوبة لهذه الشهادة، حيث إن خبرتها الكبيرة، وجودة خدماتها وحلولها في مجال كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، والمتجسدة في المشاريع الهامة والصديقة للبيئة التي أنجزتها الشركة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن اتباعها أحدث التقنيات والأنظمة العالمية في هذا الخصوص، ونيلها شهادات التفوق والتميز، وبفضل خبراتها البشرية والتنفيذية العالية، كل ذلك ساهم بحصولها على هذا الاعتماد الرسمي.

وأشاد جميل عبد الله الملحم، العضو المنتدب لمجموعة شاكر، بهذا النجاح مفيداً أنّ "المجموعة تحظى بسمعة متميزة في مجال حلول كفاءة الطاقة، لأنها تبنّت هذا الهدف السامي الذي نصبو إليه جميعاً، وهو إيجاد أفضل وأحدث السبل التي تساعد على الحد من الهدر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام موارد الطاقة التي تنعم بها مملكتنا الحبيبة.