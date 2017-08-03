“زين السعودية” تحقق 53 مليونا صافي أرباح للنصف الأول من 2017

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 23:38 pm

أعلنت "زين السعودية" عن تحقيق صافي أرباح للربع الثاني على التوالي، وصافي أرباح نصف سنوية للمرة الأولى في تاريخها، وذلك عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2017. ولقد أوضحت الشركة أن هناك جملة من المؤثرات الإيجابية لهذه النتائج، وكان من أهمها النمو في خدمة البيانات بالاستفادة من شبكة (الجيل الرابع المطور 4.5G LTE Network)، والإدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية بالإضافة إلى تمديد رخصتها 15 عاماً إضافية، حيث أسهم كل ذلك بشكل كبير في تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية.

وبالمقارنة بالربع الثاني من العام 2016 جاءت مؤشرات الأداء الرئيسية لعمليات الشركة عن الربع الثاني من العام 2017م على النحو التالي:

ـ ارتفاع في الإيرادات بـ 8% لتصل إلى 1,865 مليون ريال سعودي.

ـ إجمالي الربح يرتفع بـ 13% ليبلغ 1,259 مليون ريال سعودي.

ـ الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تصل إلى 632 مليون ريال سعودي بارتفاع يقدر بـ 70%.

ـ الأرباح التشغيلية بلغت 235 مليون ريال سعودي.

ـ صافي ربح بلغ 8 ملايين ريال سعودي.

وحققت "زين السعودية" نمواً في الإيرادات ما نسبته 8% للربع الثاني من العام 2017م، لتصل الأرباح إلى 1,865 مليون ريال سعودي، مقارنة بالربع الثاني من العام 2016م الذي حُققت فيه أرباح بلغت 1,727 مليون ريال سعودي، وانخفاض طفيف بـــ 3% في الإيرادات عن الربع الأول لـ 2017م الذي بلغت فيه الإيرادات 1,919 مليون ريال سعودي. ويأتي الانخفاض كنتيجة لتأثيرين وهما انخفاض مبيعات الهواتف المحمولة، وانخفاض عدد المشتركين بسبب نظام توثيق البصمة.

وسجلت الشركة زيادة كبيرة بنسبة 70٪ في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 632 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بـــــ 372 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2016 م، حيث بلغ هامش ربح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA Margin) 34٪، مقارنة مع 22٪ في الربع الثاني من عام 2016 م، ويعكس هذا التحسن في الإيرادات بشكل جلي الجهود الإيجابية للإدارة في تطوير هيكلة تكاليف الشركة.

كما حققت الشركة زيادة بنسبة 13٪ في إجمالي الربح لتصل إلى 1،259 مليون ريال سعودي للربع الثاني من عام 2017، ما يعكس هامش ربح بنسبة 67٪ مقابل 64٪ في الربع الثاني من عام 2016 م، حيث حققت الشركة حينها 1،113 مليون ريال سعودي، وبانخفاض طفيف قدره 3٪ عن الربع الأول للعام 2017 م، والذي حققت فيه الشركة 1،291 مليون ريال سعودي.

كما استطاعت الشركة أن تحقق تحسناً كبيراً في الأرباح التشغيلية بلغت قيمتها 235 مليون ريال سعودي للربع الثاني من عام 2017م، مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت 108 ملايين ريال سعودي في الربع الثاني من العام الماضي2016م.

وللربع الثاني على التوالي يأتي إعلان الشركة عن تحقيق أرباح بلغت 8 ملايين ريال سعودي مقارنة بخسارة سجلها الربع الثاني من العام الماضي بلغت 328 مليون ريال سعودي.