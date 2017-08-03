STC توقع اتفاقية تنفيذ “النطاق العريض”

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 02 August 2017 - 23:38 pm

وقعت شركة الاتصالات السعودية STC اتفاقية تنفيذ مبادرة نشر خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية بالمناطق الحضرية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الثلاثاء 1 ـ 8 ـ 2017، وفقاً لوثيقة شروط اتفاقية تنفيذ مبادرات النطاق العريض الموقعة مسبقاً مع هيئة الاتصالات وتقنيـــــــــة المعلومــــــات، بتاريخ 7 ـ 5 ـ 2017م والتي ستكون سارية المفعول بدءاً من تاريخ توقيعها.

وتتضمن الاتفاقية تقديم دعم مالي يبلغ نحو 2,7 مليار ريال سعودي، يتم دفعه على دفعات منتظمة حسب نطاق العمل المنفذ وكذلك تقديم بعض الإعفاءات المالية والتنظيمية، علما بأن ملكية وتشغيل وإدارة وتقديم هذه الخدمات ستكون للشركة، وسيمكن هذا المشروع الكبير الشركة من مواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام وذلك من خلال توفير خدمات ذات سرعات عالية وموثوقية كبيرة.